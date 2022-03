Die im Dezember an die Börse gegangene LKW- und Bussparte des Autobauers hat in der vergangenen Woche die Zahlen für das abgelaufene Jahr vermeldet und konnte vor allem in Sachen Ausblick in die Zukunft voll überzeugen. 2021 legte der Umsatz um rund zehn Prozent auf 40 Milliarden Euro zu, während sich das EBIT sogar vervierfachen konnte auf mittlerweile 2,6 Milliarden Euro.

Noch spannender ist allerdings der Ausblick in die Zukunft. Denn trotz der allgemeinen Krise rechnet Daimler Truck für 2022 mit einem Umsatz von 45 bis 48 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von zwölf bis 20 Prozent! Auch die Umsatzrendite soll weiter verbessert werden. An der Börse verhelfen solche Zahlen der Aktie wohl zum endgültigen Befreiungsschlag. ...

