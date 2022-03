Berlin - Die Einbringung des ersten Haushaltes der Ampel-Koalition hat zu keinerlei Ausschlägen in der Wählergunst geführt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, halten SPD (26 Prozent), Grüne (16 Prozent) und FDP (10 Prozent) ihre Werte aus der Vorwoche.



Gleiches gilt für die Union (26 Prozent) und die Linke (fünf Prozent). Einzig die AfD kann einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche zulegen und kommt nun auf elf Prozent. Die sonstigen Parteien würden sechs Prozent (+1) der Stimmen auf sich vereinen. Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut INSA insgesamt 1.205 Personen im Zeitraum vom 21. bis zum 25. März 2022.



Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"

