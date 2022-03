Sanya, China, 27. März 2022 (ots/PRNewswire) -Jedes Jahr schalten Hunderte von Millionen Menschen zur Earth Hour als symbolische Geste der Solidarität zum Schutz des Planeten das Licht aus. Auf Einladung der World Wildlife Foundation (WWF), den Organisatoren der Earth Hour, beteiligte sich das Sanya Tourism Promotion Board (STPB) am 26. März an der globalen Bewegung und schloss sich mit mehreren Tourismusorganisationen zusammen, um ShapeOurFuture zu verwirklichen und den nachhaltigen Tourismus in Sanya zu fördern, der beliebten Ferienstadt an der Südspitze der chinesischen Insel Hainan.Unter dem Motto "Shape Our Future" markierte die Earth Hour 2022 einen kritischen Wendepunkt in der weltweiten Klimakrise und war eine entscheidende Gelegenheit, um sicherzustellen, dass die Umwelt ganz oben auf der globalen Agenda steht."Wir haben nur eine Erde, also können wir nichts von ihr verlangen. Nicht nachhaltiges Reise- und Konsumverhalten kann den Ökosystemen, auf die wir angewiesen sind, irreversible Schäden zufügen. Als Weltbürger haben wir alle die Verantwortung, uns um die Umwelt zu kümmern und ihre Schönheit für künftige Generationen zu bewahren. Wir hoffen, Sanya zu einem tropischen Küstenort auszubauen, der sich auf eine nachhaltige Tourismusentwicklung durch den Schutz der Meeresökologie und der Umwelt, die Ausweitung der generationenübergreifenden Forschung und Bildung und das Wachstum unseres Gesundheits- und Freizeitangebots konzentriert", sagte Albert Yip, Generaldirektor des Sanya Tourism Promotion BoardSanya bietet dank seiner wunderschönen Kulisse und der Fülle an natürlichen Ressourcen einzigartige Vorteile für einen nachhaltigen Tourismus. Die Luft- und Wasserqualität in Sanya liegt weit über dem nationalen Durchschnitt Chinas, und die Region ist stark bewaldet, so dass Touristen auf Schritt und Tritt ein unberührtes Paradies vorfinden. Mit beliebten Jogging- und Fahrradrouten in der Stadt, gut geschützten Stränden und kristallklarem Wasser mit hervorragender Sicht fördert Sanya zudem saubere, umweltfreundliche Outdoor-Aktivitäten, die der Umwelt nicht schaden.Neben Sonnenschein, Stränden und Luxushotels bietet Sanya zahlreiche Aktivitäten, bei denen die Reisenden die Umgebung entdecken und etwas über den Umweltschutz lernen können. Sanya achtet darauf, seine reiche lokale Geschichte für Besucher zu bewahren, einschließlich der einheimischen Li und Miao-Kultur, und das Bewusstsein für den Schutz der Meere mit lustigen Familienaktivitäten wie der Korallenvermehrung zu schärfen.Darüber hinaus wurden Maßnahmen zum Schutz der gefährdeten Tierwelt und der Ökologie der Insel ergriffen, die unter anderem das Graben und den Verkauf von aus Korallen gewonnenen Produkten verbieten. Das STPB sucht auch aktiv nach neuen Möglichkeiten, das Bewusstsein für nachhaltigen Tourismus zu schärfen und die Schönheit der Region für künftige Generationen zu bewahren, z. B. durch die Earth Hour 2022.Seit ihrem Start im Jahr 2007 hat sich die Earth Hour zur größten Bewegung zum Schutz unseres Planeten entwickelt und vereint Menschen in über 7.000 Städten weltweit. Die Earth Hour ist nicht nur eine Gelegenheit zum Abschalten, sondern auch zum gemeinsamen Handeln durch Veranstaltungen vor Ort, die die Gemeinschaft zusammenbringen.Im Rahmen der Earth Hour 2022 trugen einige lokale Tourismusunternehmen in Sanya ihren Teil zum Umweltschutz bei, indem sie den Strom abschalteten und Veranstaltungen zu Ehren von Mutter Erde organisierten. Hoteliers wie das Sheraton Sanya Resort luden ihre Gäste ein, bei einem Konzert bei Kerzenschein in der Lobbybar abzuschalten, während das Intercontinental Sanya Haitang Bay Resort eine Glowing Mermaid Show im Intercontinental Aquarium veranstaltete. Zahlreiche bekannte Touristenattraktionen, darunter Sanya Haichang Dream Ocean City und CNSC Sanya International Duty Free Plaza, wurden ebenfalls abgeschaltet, um Solidarität zu zeigen und das Bewusstsein der Reisenden für den Umweltschutz zu stärken.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773830/image_1.jpgPressekontakt:Guan Zhao,sytpb.gz@sanya.gov.cn,(86)898-88616699Original-Content von: Sanya Tourism Promotion Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151761/5181208