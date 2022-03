London/Kiew/Moskau - Die Reorganisation der russischen Truppen in der Ukraine stockt offenbar. Das Schlachtfeld in der Nordukraine bleibe weitgehend statisch, da lokale ukrainische Gegenangriffe die russischen Versuche behinderten, ihre Streitkräfte neu zu organisieren, schreibt das britische Verteidigungsministerium in einem neuen Lagebericht.



Die russischen Streitkräfte scheinen ihre Bemühungen den britischen Geheimdienstinformationen zufolge darauf zu konzentrieren, die ukrainischen Streitkräfte einzukreisen, die den separatistischen Regionen im Osten des Landes direkt gegenüberstehen. Sie rücken demnach aus Richtung Charkiw im Norden und Mariupol im Süden vor.

