Die Aktie von SAP befindet sich weiterhin in einer fragilen Lage. Seit Jahresbeginn hat der Titel rund 20 Prozent an Wert verloren und kämpft aktuell mit der wichtigen 100-Euro-Marke. Die Analysten der Bank of America haben ihr Kursziel nun gesenkt, sie sehen aber dennoch viel Potenzial. Aktuell stehen diese Marken im Fokus der Anleger.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für SAP von 151 auf 137 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Frederic Boulan ...

