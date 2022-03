Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) ist wieder da, wo sie hingehört: Im Rampenlicht. Seit dem Zwischentief Ende Februar steht die Aktie des E-Auto-Pioniers mit 44 % im Plus (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 25.03.2022). Nichts anderes erwartet man von einer echten Wachstumsaktie. Doch nicht zuletzt die jüngsten Probleme an den Energiemärkten spannen derzeit ein Szenario auf, in dem die Tesla-Aktie eine völlig neue Rolle einnehmen könnten. Eine Verwandlung von der Wachstumsaktie zur lebensnotwendigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...