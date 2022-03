Sind Dividendenaktien automatisch immer Value-Aktien? Das ist wirklich eine spannende These, der ich unlängst im US-amerikanischen Raum begegnet bin. Genauer gesagt hat eine Slide-Show von MSN Finance in den USA einen solchen Schluss nahegelegt. In der Tat trifft das sehr häufig zu. Zumindest sind Value-Kennzahlen wie Gewinne, Dividendenrenditen und andere auf dem Wert und dem Preis basierende Kennzahlen darauf anwendbar. Auch zeigt sich, dass in vielen Dividendenaktien ein gewisses Value-Potenzial ...

