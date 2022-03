Aktien und Fonds können eine hervorragende Anlage sein, um langfristig ein Vermögen aufzubauen. So ist beispielsweise der MSCI-World-Index seit 1970 bis heute (26.03.2022) von 100 auf 3.049 Punkte gestiegen. Alles, was der Anleger tun musste, war einen Indexfonds zu kaufen, in schlechten Phasen noch mehr Anteile zu erwerben und langfristig zu halten. Dieser Prozess wird auch Investieren genannt. Daneben gibt es aber auch sehr viele Börsen-Fallstricke, die schnell in den Ruin führen. Je spekulativer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...