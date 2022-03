Ausschließlich grüne Vorzeichen sind momentan bei Standard Lithium zu erkennen. Schließlich findet sich der Kurs 17,81 Prozent höher wieder als vor einer Woche. An vier der fünf Sitzungen ging es für die Aktie nach oben. Darunter war der höchste Tagesgewinn der Woche für Standard Lithium am Montag mit einem Plus von 7,95 Prozent. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt für die Charttechniker. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Top liegt bei 7,66 USD. So viel Spannung erleben wir sonst ...

