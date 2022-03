Jetzt kann es endlich losgehen. Unzählige Anleger warten mittlerweile schon seit Monaten auf eine Zulassung für den Totimpfstoff des französischen Impfstoffentwicklers Valneva. Und jetzt könnte es bald soweit sein. Zwar hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA noch einige Nachfragen, doch Valneva ist zuversichtlich, diese in Kürze beantworten zu können und rechnet im April mit dem "Go".

Da der Konzern ohnehin vorhatte mit Beginn des zweiten Quartals mit der Auslieferung zu beginnen, passt das nun perfekt in den großen Zeitplan. Liquide Mittel, um mit der Produktion in Vorleistung zu gehen, hat Valneva genug. Zum Ende des Geschäftsjahres 2021 verfügt man über fast 350 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Auch die Börse scheint sich in der ...

