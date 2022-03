Brüssel - EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) hat die Bundesregierung zu größeren Anstrengungen im Kampf gegen autoritäre Staaten aufgerufen. "Die westliche Staatengemeinschaft steht gemeinsam in einem Kampf zwischen Demokratien und Autokratien", sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



"Die Bundesregierung muss in diesem Kampf noch sehr viel mehr tun und Verantwortung übernehmen." Sie müsse endlich "rauskommen aus der Bremserrolle". US-Präsident Joe Biden habe sich bei einer Rede am Samstag als Führer der freien Welt gezeigt, so Weber weiter. "Das unbeschränkte Bekenntnis zur Bündnistreue ist für ganz Europa eine elementar wichtige Zusicherung. Wegen dieser Freundschaft mit den USA leben wir Europäer in Sicherheit."

