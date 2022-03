Google berichtet, dass von der Regierung unterstützte nordkoreanische Cyberkriminelle hinter einem koordinierten Hack gegen mehr als 300 Ziele in den USA stecken. Dazu nutzten sie eine Chrome-Schwachstelle. Googles Sicherheitsexperten hatten am Donnerstag bestätigt, dass es eine schwerwiegende Sicherheitslücke in seinem Internetbrowser Chrome gegeben hat, die es ermöglichte, Personen auszuspionieren und möglicherweise ihre Geräte zu übernehmen. Diese Zero-Day-Lücke hat Google inzwischen mit einem Chrome-Update geschlossen. Nordkoreanische Gruppen nutzen selbes Exploit-Kit Eine Zero-Day-Lücke ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...