Wieder einmal leiden mussten zuletzt Valneva-Aktionäre. Immerhin errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Abschlag von 9,30 Prozent. Die Aktie schloss drei der fünf Sitzungen mit Verlusten. Dabei musste Valneva am Freitag den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 8,68 Prozent. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Aus technischer Sicht ist trotz des Wochen-Abschlags alles im Lot. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. So reicht ein Plus von nur rund rund dreizehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 39,38 USD ausgelotet. ...

