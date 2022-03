Am vergangenen Donnerstag drehte sich an der Frankfurter Börse beinahe alles um die Zahlen des Börsen-Newcomers Daimler Truck. Denn die LKW- und Bus-Sparte wurde erst im Dezember an die Börse gebracht und hat nun erstmals eigenständig Zahlen für ein Geschäftsjahr veröffentlicht. Dabei konnte der Konzern ein Umsatzwachstum von rund zehn Prozent auf knapp 40 Milliarden Euro vermelden.

Im kommenden Jahr rechnet man in Stuttgart mit Umsätzen zwischen 45 und 48 Milliarden Euro, wobei auch die Umsatzrendite weiter verbessert werden soll. 2021 hat sich das EBIT immerhin vervierfacht auf 2,6 Milliarden Euro. Die Anleger honorieren diese Entwicklung mit kräftigen Kurssteigerungen. Allein am Tag der Veröffentlichung schoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...