STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Wahl im Saarland:

"Die Sozialdemokraten haben sich nach einer längeren Phase des Niedergangs gefangen. Dem unerwarteten Triumph von Olaf Scholz bei der Bundestagswahl folgt nun ein Machtwechsel im Saarland. Fast 23 Jahre lang musste die SPD darauf warten. Das stabilisiert den Kanzler und seine Ampelkoalition in Berlin. Und es dämpft die Hoffnung in den Reihen der CDU, mit dem neuen Parteichef Friedrich Merz einen Aufschwung zu erleben, der auch in den Ländern ankommt."/yyzz/DP/he