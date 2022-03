Denpasar, Indonesien, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das Hotel The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali bekommt nach 30 Jahren herausragendem Service ein neues Erscheinungsbild. Seine 287 Zimmer, Suiten und Villen, Restaurants und anderen Einrichtungen erstrahlen in einem neuen Look. Ab dem 2. Mai 2022 heißt das Resort wieder Gäste für ihren nächsten Familienurlaub in dem neu umgebauten Anwesen willkommen, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anmutig miteinander verbindet und so ein zeitloses und authentisches Reiseziel schafft."Es sind aufregende Zeiten und wir freuen uns darauf, unseren angesehenen Explorer- und erfahrenen Collector-Gästen den neuen Look von The Laguna zu präsentieren", erklärte Hauptgeschäftsführerin Lucia Liu. Die neue Lobby des Resorts hat eine majestätische Ausstrahlung und feiert zugleich die Vergangenheit und die Zukunft des Laguna-Erlebnisses. Restaurierung und Hommage an die lokale Handwerkskunst finden sich in den Schlüsselelementen des Lobby-Designs.Das neue Zimmer-Design ist inspiriert von den Erzählungen und Traditionen Balis, von maritimen Elementen, die von den sieben Lagunen des Resorts und der vom Reisen geprägten Luxusmarke Luxury Collection beeinflusst werden.- BALINESISCHER TOUCH - "Saput poleng", das gewebte schwarz-weiße karierte Tuch, das über Statuen drapiert und von Menschen in Zeremonien auf Bali getragen wird, zeigt sich im Farbton und in den Materialien im Raum.- MARITIME NOTE - Die Geschichte der Lagunen und das maritime Leben um sie herum werden in der Raumgestaltung gefeiert und zeigen sich in der einzigartigen Auswahl von Lampen und den an Schiffsplanken erinnernden Shiplap-Wänden.- REISEN - Einzelheiten im Design wie die Lederdetails eines Koffers neben dem Bett sind eine Hommage an Reisen und Entdecker.Zu den weiteren Upgrades gehören die Renovierung des Tagungs- und Veranstaltungsraums des Resorts sowie ein ganz neues Restaurant- und Bar-Konzept.- Cascade Bar - Eine theatralische und mystische Cocktailbar, inspiriert vom ozeanischen Gewürzhandel. Inmitten einer lebhaften grünen Atmosphäre werden frisch gewürzte Spirituosen und Cocktails mit einer großen Auswahl an Gewürzen und Kräutern serviert.- Banyubiru Restaurant - Inspiriert von Balis Fischerdörfern finden sich zahlreiche Elemente aus der Umgebung im Design. Das blau-weiße Thema erinnert an das Meer, und die Element aus den einzigartigen traditionellen "Warung"-Ständen in den Dörfern verleihen dem einzigartigen und authentischen kulinarischen Erlebnis balinesischer Küche einen ganz besonderen Charakter.Um zu den Ersten zu gehören, die in dem neu gestalteten Resort reservieren, oder um weitere Informationen zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an laguna.reservation@luxurycollection.com, wählen Sie +62 361 771 327 oder besuchen Sie uns auf thelagunabali.com (https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpslc-the-laguna-a-luxury-collection-resort-and-spa-nusa-dua-bali/overview/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773674/The_Laguna_Bali.jpgPressekontakt:Wiwin Hakim,wiwin.hakim@marriott.com,+62-361-7713327Original-Content von: The Laguna, a Luxury Collection Resort Spa, Nusa Dua, Bali, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162273/5181700