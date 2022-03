Die Stürme im Februar haben für einen erheblichen Mehraufwand gesorgt. Ausgaben für Personal und Energie schlagen verstärkt zu Buche. Spargel: In Niedersachsen hat die Spargelernte begonnen. Nach Angaben des Landesamts für Statistik wurden in Niedersachsen 2021 25.100 Tonnen Spargel gestochen. (Foto © Herberg/LWK Niedersachsen) Die Spargelernte in Niedersachsen...

Den vollständigen Artikel lesen ...