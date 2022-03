Kalera, ein führendes Unternehmen für nachhaltiges vertikales Indoor-Farming, hat Phase eins des Baus in dem Changi Logistics Centre mit dem Abschluss der Kernstruktur für die vollautomatische Farm abgeschlossen. Die mehrlagige vertikale Farm wird es ermöglichen, das Erträge das Jahr hindurch in jedem Klima, in einer kontrollierten Umgebung angebaut werden können,...

Den vollständigen Artikel lesen ...