Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,10 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Buchungslage bei den großen europäischen Fluggesellschaften ziehe trotz des Ukraine-Kriegs an, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 und 2024 habe er wegen höherer Spritpreise sektorweit jedoch etwas reduziert. Das neue Kursziel für die Lufthansa reflektiere vor allem ...

