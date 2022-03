Zwischen August 2012 und November 2020 verfolgte der Euro gegenüber der schwedischen Krone einen Aufwärtstrend, in der Spitze wertete die Gemeinschaftswährung auf 11,4234 SEK auf. Ende 2020 kam es jedoch zu einem Aufwärtstrendbruch und anschließenden Abschlägen auf 9,8641 SEK. Nach Kriegsanfang in der Ukraine schossen die Notierungen zeitweise zurück in den Aufwärtstrend aufwärts, konnten dieses hohe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...