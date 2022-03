NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 110 auf 100 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Martin Deboo bleibt in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des ersten Quartals bei seiner pessimistischen Einschätzung konträr zum Marktkonsens. Er rechnet mit sehr niedrigem Realwachstum im Gesamtjahr, das die hohe Bewertung weiter belasten dürfte./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2022 / 22:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2022 / 22:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

NESTLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de