The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.03.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2022
ISIN Name
DE000A2DAFB5 NEXTBIKE GMBH 17/22
US639057AA62 NATWEST GRP. 07/UND. FLR
CH0347556935 HYPO NOE L.F.N.W. 17-22
DE000A1R00C8 SACHSEN-ANH.LS.A. 14/22
US912828W895 US TREASURY 2022
US912828J769 US TREASURY 2022
IT0005090516 BANCO BPM 15/22 MTN
US101137AN70 BOSTON SCIENTIFIC 13/23
US101137AQ02 BOSTON SCIENTIFIC 15/22
XS1500600280 BELDEN INC. 16/26 REGS
US101137AR84 BOSTON SCIENTIFIC 15/25
XS1649890545 TIMBERLD S.INV 17/22
US912828ZG82 USA 20/22
US12572QAE52 CME GROUP 2022
XS1210338015 AKTIA BANK 15/22 MTN
XS1212747361 LLOYDS BANK 15/22 MTN
FR0014008WS3 ELECTR.D.FRANCE ANR.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2022
ISIN Name
DE000A2DAFB5 NEXTBIKE GMBH 17/22
US639057AA62 NATWEST GRP. 07/UND. FLR
CH0347556935 HYPO NOE L.F.N.W. 17-22
DE000A1R00C8 SACHSEN-ANH.LS.A. 14/22
US912828W895 US TREASURY 2022
US912828J769 US TREASURY 2022
IT0005090516 BANCO BPM 15/22 MTN
US101137AN70 BOSTON SCIENTIFIC 13/23
US101137AQ02 BOSTON SCIENTIFIC 15/22
XS1500600280 BELDEN INC. 16/26 REGS
US101137AR84 BOSTON SCIENTIFIC 15/25
XS1649890545 TIMBERLD S.INV 17/22
US912828ZG82 USA 20/22
US12572QAE52 CME GROUP 2022
XS1210338015 AKTIA BANK 15/22 MTN
XS1212747361 LLOYDS BANK 15/22 MTN
FR0014008WS3 ELECTR.D.FRANCE ANR.
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