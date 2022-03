NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois geht in einer am Montag vorliegenden Studie nun von einem höheren Schuldenniveau und schleppenderer Gewinnerholung aus. Die Abschreibungen auf das Russland-Geschäft dürften die strategische Neuausrichtung des Autobauers anfeuern./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2022 / 17:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2022 / 20:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXFR0000131906