LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Safran von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 134 auf 140 Euro angehoben. Die geopolitische Situation in Osteuropa wirke sich einerseits negativ auf die Materialversorgung der Luftfahrindustrie aus, andererseits sorge sie aber für eine Neubewertung von Aktien aus der Rüstungsindustrie, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Studie. Im kommerziellen Luftfahrt-Segment bestünden Herausforderungen. Die Safran-Aktie sei zuletzt dem Markt aber kursmäßig deutlich hinterher gehinkt. Zudem könnte das Papiere von Aktienrückkäufen profitieren./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2022 / 22:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

SAFRAN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de