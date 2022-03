Die Aktien des französischen Impfstoffherstellers Valneva starten heute Morgen vorbörslich mit einem Minus von rund drei Prozent in die neue Handelswochen. Dabei konnte das Unternehmen noch in der vergangenen Woche überzeugende Geschäftszahlen für das abgelaufene und einen positiven Ausblick in das laufende Jahr präsentieren. So verfügt das Unternehmen immerhin über rund 350 Millionen Euro an liquiden Mitteln, um die Entwicklung und die Produktion des Totimpstoffs VLA2001 weiter voranzutreiben.

Das könnte auch bald notwendig werden. Denn nachdem das Königreich Bahrain die Zulassung bereits Anfang März erteilt hat, hat die Europäische Arzneimittelagentur zwar noch ein paar Fragen zum Impfstoff, doch derzeit sieht es so aus, als ob Valneva die Zulassung schon im April erhält, ...

