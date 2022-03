Der DAX dürfte am Montag mit einem soliden Start in seiner jüngsten Spanne verbleiben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 14.337 Punkte. Seit bald zwei Wochen bewegt sich der Leitindex schon in einer Spanne zwischen rund 14.100 und etwa 14.500 Punkten. Eines der größten Börsenthemen bleibt die Kriegslage in Osteuropa, im Weiteren ergänzt durch die sich verschärfende Corona-Lage in China - mit einem Lockdown unter anderem in Shanghai ...

