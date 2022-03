Heute können Sie am besten mit einem kurzfristigen Long-Hebelzertifikat an der DAX-Bewegung verdienen. Warum und wie lesen Sie in diesem Trading-Tipp! Jeden Börsentag! Nicht verpassen! Ihr DAX Trading-Tipp des Tages!

Wir stehen heute Morgen im DAX um 08.22 Uhr bei 14.324 DAX-Punkten. Das ist gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag von 14.305 ein Aufschlag von 19 Punkten.

Wir halten immer noch das Long-Hebelzertifikat VX8RA1 der Bank Vontobel mit 2 Tranchen. Unser Durchschnittskaufkurs lag bei 5,54 Euro. Der Kurs liegt aktuell bei 5,66 Euro. Wir legen ein Verkaufslimit von 8,00 Euro für beide Positionen in den Markt. Wir erwarten damit eine Rendite von knapp 100 Prozent für die beiden Tranchen.



Es ist ein Hebelzertifikat der Bank Vontobel mit einem Hebel von 23. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir die obere Rangekante bald wieder erreichen werden und es eventuell zu einem kleinen Fehlausbruch kommt.



Achtung! Es sollten maximal fünf Prozent des Gesamtdepots in diese kurzfristige Investments investiert werden.



Der Wochenchart zeigt uns nach der Umkehrcandle von vor zwei Wochen in der letzten Woche eine Bestätigung nach allen Regeln der Kunst. Die letzte Woche bildete der DAX ein höheres Hoch + Tief aus und das Hoch liegt sogar über dem Hoch von vor drei Wochen. Der Schlusskurs lag sogar außerhalb der Handelsspanne der Vorwoche. In dieser Woche muss der DAX zeigen, ob er weiterhin nach oben ein höheres Hoch + Tief hinlegen möchte in Richtung 14.803/14.830 und wie weit nach unten eine mögliche Korrektur gehen könnte. Optisch wäre ein Test der 14.094 nochmal möglich, bevor es wieder nach oben geht. Sollte der DAX hingegen nicht die Hochs bei 14.517/14.556 raus nehmen können, wäre nach unten das Ziel in Richtung 14.094 zu korrigieren. Ein tiefer Wochenschluss könnte danach erneut für eine Trendaufnahme Short sprechen.

Der Tageschart zeigt uns einen unentschlossenen Markt. Der Markt ist erstmal bei 14.094 gut unterstützt. Oben haben wir noch ein Gap offen bei 14.664. Solange die Rangekanten nicht signifikant gebrochen werden, wird der Markt weiterhin seitwärts tendieren. Auf dem Weg nach oben stehen noch die 14.516 im Wege.

Text: Volker Buschung

Kurzvita des Autors

Volker Buschung hat schon von 1994 bis 1998 auf dem Frankfurter Wertpapierparkett gearbeitet. Er hat Bankkaufmann gelernt und BWL studiert. Er betrieb für verschiedene Häuser Eigen- und Kommissionshandel. Bei verschiedenen Brokern managte er Konten. Er schrieb Artikel für die FAZ, Finanz und Wirtschaft und den Vorbörsenbericht im Deutschlandfunk. Seine Trefferquote für die Trades liegt nach eigenen Angaben bei über 90 Prozent.

ACHTUNG!

Dieser Strategie stehen neben den hohen Gewinnchancen auch stark erhöhte Risiken, im schlimmsten Fall ein Totalverlust gegenüber. Sie ist damit nur für erfahrene Anleger geeignet. In diesem Zusammenhang weisen wir auf unseren Disclaimer hin.

Enthaltene Werte: DE0008469008