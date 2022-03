DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf niedriger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag 28 Ticks niedriger bei 158,1 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 158,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,67, das -tief bei 157,7 Prozent. Umgesetzt worden sind 23.747 Kontrakte.

"Der Abwärtsimpuls des Bund-Futures ist mit dem neuen Kontrakttief bei 157,78 intakt", heißt es bei der Helaba. Auch von Seiten der quantitativen Indikatoren könne keine Entwarnung gegeben werden. "Zu einer überverkauften und korrekturbedürftigen Marktlage ist es zudem nicht gekommen", so das Haus.

Die Helaba warnt auch vor weiter steigenden Inflationsraten: "Ungeachtet der bereits hohen Teuerung ist mit einem weiteren Schub bei den Verbraucherpreisen zu rechnen, da der Krieg Russlands gegen die Ukraine die Risikoprämien und Preise an den Energiemärkten aber auch in anderen Bereichen deutlich nach oben geschoben hat", heißt es. Erste Daten zur März-Inflation werden am Mittwoch aus mehreren Bundesländern erwartet.

