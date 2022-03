Andersson tritt ab April 2022 dem globalen Bona-Team bei

Bona, ein globales, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für die Verlegung, Renovierung, Pflege und Restaurierung hochwertiger Fußböden liefert, gab bekannt, dass es Magnus Andersson mit Wirkung zum 4. April 2022 zum Präsidenten und CEO des Unternehmens ernannt hat. Andersson tritt die Nachfolge von Kerstin Lindell an, die seit Januar 2022 als Vorstandsvorsitzende und Interimspräsidentin und CEO fungiert.

"Der Vorstand heißt Magnus Andersson bei Bona herzlich willkommen", sagte Kerstin Lindell, Vorstandsvorsitzende und Interimspräsidentin und CEO. "Mit Magnus' Dienstalter und starken Führungsqualitäten freuen wir uns auf seine Rolle als Präsident und CEO, die die zukünftige Entwicklung von Bona sichern wird. Wir freuen uns sehr, dass Magnus zu Bona stoßen wird, und sind zuversichtlich, dass er die richtige Person ist, um das Unternehmen mit anhaltendem internationalen Wachstum, guter Rentabilität und nachhaltiger Innovation und Entwicklung auf die nächste Stufe zu führen."

Andersson war zuletzt Präsident von Trelleborg Seals Profiles, einer globalen Geschäftseinheit innerhalb der Trelleborg Group, eine Funktion, die er sechs Jahre lang innehatte. Trelleborg ist ein schwedisches Unternehmen und weltweit führend in der Polymertechnik für verschiedene Branchen. Trelleborg Seals Profiles hat 14 Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien und beschäftigt 1.200 Mitarbeiter. Andersson verfügt über einen soliden Hintergrund mit Erfahrung in leitenden Positionen, umfassende Kenntnisse in Vertrieb, Marketing und internationaler Verankerung aus Positionen in globalen Unternehmen. Darüber hinaus hat Andersson bei Univar Solutions gearbeitet, einem führenden Vertreiber von Chemikalien und Inhaltsstoffen für eine Vielzahl von Märkten.

Andersson sagte: "Mit großem Respekt vor der Geschichte und dem guten Ruf von Bona übernehme ich die Aufgabe, die nachhaltigen, innovativen Angebote von Bona zu entwickeln und Bonas unerschütterliche Position als globaler Marktführer zukunftssicher zu machen. Ich freue mich darauf, die Arbeit gemeinsam mit der gesamten Organisation und all den talentierten Mitarbeitern auf der ganzen Welt zu beginnen."

Über Bona

Bona ist ein familiengeführtes, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, das Produkte für die Bereiche Verlegung, Renovierung, Pflege und Restaurierung hochwertiger Böden anbietet. Bona wurde 1919 gegründet und war das erste Unternehmen in der Branche, das ein komplettes System von wasserbasierten Hartholzbodenveredelungs- und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für fast alle hochwertigen Bodenbeläge an, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, elastische Materialien, Gummi und Laminat. Der Umsatz von Bona belief sich 2021 auf 3,1 Mrd. SEK. Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit mit 17 Tochtergesellschaften, 70 Händlern, 700 Mitarbeitern und 4 Fabriken vertreten.

