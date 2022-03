Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG

Unternehmen: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG ISIN: DE0008041005



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 28.03.2022

Kursziel: EUR2,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.90 price target.



Abstract:

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft's (DEWB) FY/21 results were in line with our expectations. DEWB achieved other operating income of EUR9.4m (FBe: EUR9.4m, FY/20: EUR5.0m) thanks to the exit of its non-core holding MueTec to the Chinese group TZTEK. EBIT came in at EUR8.1m (FBe: EUR8.0m; FY/20: EUR3.2m). The portfolio holdings developed positively. DEWB's anchor shareholding, Lloyd Fonds AG (LFAG), delivered a strong and much improved cash flow in FY/21. LFAG also successfully completed the acquisition of a 98% stake (target: >90%) in the leading German asset management firm, BV Holding AG. The deal will more than double LFAG's assets under management (AuM) to ~EUR5.0bn (FY/21 EUR2.2bn), and the company recently completed a capital increase raising EUR7.4m by placing 615k shares at EUR12 p/s to finance the acquisition. LFAG likewise completed the acquisition of 17.75% (with the option to expand to 100%) in the fast-growing roboadvisory startup, Growney GmbH. In FY/21, DEWB's factoring specialist Aifinyo delivered a turnover increase of ~40% to EUR45m and a positive EBT of EUR0.7m (FY/20: EUR-3.5m). Overall, DEWB successfully conducted five Fintech investments in FY/21: the securities tokenisation technology provider Cashlink; the neobrokers Naga Group and Nextmarkets; the marketplace for alternative investments Stableton; and the wealth management robo advisor LAIC. Unfortunately, the recent capital markets downturn following the Russian invasion of Ukraine has negatively impacted DEWB's NAV and share price. However, with its highly attractive portfolio, we see DEWB as well positioned to benefit from the buoyant, disruptive Fintech industry. We reiterate our Buy recommendation and our EUR2.90 price target.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,90.



Zusammenfassung:

Die Ergebnisse der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft (DEWB) für das Geschäftsjahr 2021 entsprachen unseren Erwartungen. Die DEWB erzielte sonstige betriebliche Erträge in Höhe von EUR9,4 Mio. (FBe: EUR9,4 Mio., GJ/20: EUR5,0 Mio.) durch den Verkauf ihrer Nicht-Kernbeteiligung MueTec an den chinesischen Konzern TZTEK. Das EBIT betrug EUR8,1 Mio. (FBe: EUR8,0 Mio.; GJ/20: EUR3,2 Mio.). Auch das Update über die Portfoliobestände war positiv. Die Ankerbeteiligung der DEWB, die Lloyd Fonds AG (LFAG), lieferte im GJ/21 einen starken und deutlich verbesserten Cashflow. LFAG hat auch den Erwerb einer 98%-Beteiligung (Ziel: >90%) an der führenden deutschen Vermögensverwaltungsgesellschaft BV Holding AG erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wird das verwaltete Vermögen (AuM) von LFAG auf ~EUR5,0 Mrd. (GJ/21: EUR2,2 Mrd.) verdoppeln, und das Unternehmen führte zur Finanzierung der Akquisition eine Kapitalerhöhung durch, in der EUR7,4 Mio. durch die Platzierung von 615.000 Aktien zu EUR12 je Aktie aufgebracht wurden. LFAG schloss ebenfalls den Erwerb von 17,75 % (mit Option auf 100 %) an dem schnell wachsenden Robo-Advisory-Startup Growney GmbH ab. Der Factoring-Spezialist der DEWB, Aifinyo, erzielte im GJ/21 eine Umsatzsteigerung von ~40 % auf EUR45 Mio. und ein positives EBT von EUR0,7 Mio. (GJ/20: EUR-3,5 Mio.). Insgesamt hat die DEWB im GJ/21 fünf Fintech-Investitionen erfolgreich durchgeführt: den Anbieter von Wertpapier-Tokenisierungstechnologie Cashlink; die Neobroker Naga Group und Nextmarkets; den Marktplatz für alternative Anlagen Stableton; und den Vermögensverwaltungs-Robo-Advisor LAIC. Leider wirkte sich der jüngste Abschwung an den Kapitalmärkten nach der russischen Invasion in der Ukraine negativ auf den NAV und den Aktienkurs der DEWB aus. Mit ihrem hochattraktiven Portfolio sehen wir die DEWB jedoch gut positioniert, um von der boomenden, disruptiven Fintech-Branche zu profitieren. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR2,90.

