LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat BASF nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 65 Euro angehoben. Analyst Martin Evans attestiert den Papieren der Ludwigshafener in einer am Montag vorliegenden Studie auf aktuellem Kursniveau ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Weitere Preisreaktionen auf Kostensteigerungen dürften das Umsatzwachstum untermauern. Die momentan stabile Nachfrage müsse angesichts der schlechten Berechenbarkeit aber genau im Auge behalten werden, so der Experte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / 11:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000BASF111