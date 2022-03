München (ots) -Wie können Kinder schon früh für Unternehmertum und Gründen begeistert werden? Investor und "Die Höhle der Löwen"-Star Carsten Maschmeyer zeigt mit seinem ersten Kinderbuch "Die Start-Up Gang", wie Gründergeist schon im Schulalter gefördert werden kann. Gemeinsam mit dem Google Manager und Autor Axel Täubert schickt Carsten Maschmeyer vier junge Helden in ein packendes Abenteuer mitten in der spannenden Start-up-Welt. Eine Geschichte, die beweist, dass der Traum vom eigenen Start-up nicht von der sozialen Herkunft abhängt, sondern von einer großen Portion Mut, Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit."Deutschland braucht mehr mutige Gründerinnen und Gründer! Gerade junge Menschen sollen schon früh dafür begeistert werden, ein Unternehmen zu starten", so Carsten Maschmeyer. "Ich wünsche mir, dass in Kinderbüchern Jungen und Mädchen nicht nur erzählt wird, dass sie Ärztin, Lokführer oder Fußballprofi werden können, sondern eben auch Unternehmerin und Unternehmer." Axel Täubert appelliert: "Kinderbücher brauchen neue Berufsideale! Mit unserem Buch "Die Start-up Gang" wollen wir junge Menschen dafür begeistern, selbst ein Unternehmen zu gründen."Aus 40 Jahren Erfahrung als Unternehmer und Start-up-Investor weiß Carsten Maschmeyer, wie viel Mut und Willenskraft notwendig ist, ein Unternehmen aufzubauen. Und auch wie steinig dieser Weg sein kann - gleichzeitig aber wie lohnend und erfüllend. Das Besondere: Heutzutage ist die Gründung eines Start-ups so einfach wie nie. Durch die fortschreitende Digitalisierung kann heute sprichwörtlich jedes Kind über Social-Media-Kanäle seine Produkte bewerben und dabei Millionen von potenziellen Kunden erreichen. Carsten Maschmeyer und Axel Täubert wollen Kindern und deren Umfeld die Augen öffnen und sie im Gedanken bestärken: Ich will Gründerin oder Gründer werden!Das Buch "Die Start-up Gang" zeigt Kindern, wie auch ihren Eltern, was Zusammenhalt und Teamwork bedeutet, wie kleine Ideen zu etwas Großem wachsen können - inklusive wertvoller Tipps, um ein erfolgreiches Start-up zu gründen. Das Buch ist wie eine Gründer-Schule, in der der Multi-Investor seine Erfahrungen und sein Wissen aus mehr als 40 Jahren Unternehmertum weitergibt. Carsten Maschmeyer hilft somit Jugendlichen, eigene Potentiale zu erkennen und weiterzuentwickeln. Er ist überzeugt: "Jeder kann gründen. Nur so entstehen junge, neue Unternehmen, die die Welt von heute schon morgen maßgeblich verändern können - nachhaltiger und digitaler."Um diese Vision zu verwirklichen, brauchen alle Heranwachsenden, egal, woher sie kommen, die Möglichkeit ihre Träume zu verfolgen und sich eine sichere Zukunft aufzubauen. Gerade für die Kinder, die wegen des Krieges in der Ukraine fliehen müssen, oder sogar in ihrer Heimat bleiben, ist es wichtig, all die Unterstützung zu erhalten, die sie bekommen können. Deswegen wird das gesamte Autorengehalt des Buches an die UNO-Flüchtlingshilfe gespendet, um Familien und Kindern in der Ukraine zu helfen.Es ist Projektwoche in der Schule und Nele, Carl, Aliyah und Mehmet landen im selben Team. Das Thema ist "Wir gründen ein Start-up". Am Ende der Woche sollen die Gewinner gekürt werden. Die Vier rechnen sich aber keine Chance aus, denn ihr Team ist einfach zu verschieden, was Interessen und soziale Herkunft anbelangt. Doch genau ihre unterschiedlichen Talente erweisen sich als große Stärke, als ihnen plötzlich eine geniale Geschäftsidee kommt. Zunächst durch Zufall, später immer mehr durch Können und Ehrgeiz, entwickeln sie ihr eigenes cooles Produkt und finden sogar einen Investor. Aber als es zu ersten Problemen kommt, steht die gerade begonnene Freundschaft der Vier vor einer echten Zerreißprobe. Haben sie noch eine Chance, ihre Idee erfolgreich zu verwirklichen und ihre Freundschaft zu retten?Angereichert mit auflockernden, anschaulichen Illustrationen von Folko Streese und einem altersgerechten Glossar, das in die Grundbegriffe der Start-up-Welt einführt.Ready, Start-up, Go!Über die Autoren:Carsten Maschmeyer, geb. 1959, ist Unternehmer, internationaler Investor, Berater und Autor. Mit seiner Maschmeyer Group beteiligt er sich an vielen erfolgreichen Wachstums-firmen in Zukunftsbranchen und gibt dabei gerne seine unternehmerischen Erfahrungen weiter. Seit 2016 ist er als Investor in der bekannten TV-Show "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Das Unterstützen junger Gründerinnen und Gründer ist ihm schon lange ein besonderes Anliegen. Mit seinen ersten drei Büchern wurde Carsten Maschmeyer zum Bestsellerautor. Er ist mit der Schauspielerin Veronica Ferres verheiratet und lebt in München.Axel Täubert, geb. 1976, ist Manager bei Google und dort zuständig für das Kundensegment der Startups in Deutschland. Zuvor war er Head of Gaming bei YouTube und zuständig für sämtliche Creator aus diesem Segment in Europa. Schon in jungen Jahren hat er mehrere Unternehmen gegründet und begleitet mittlerweile diverse Startups als Business Angel. Nebenher ist er Autor von Sach- und Kinderbüchern und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in München.Pressekontakt:Edel Verlagsgruppe GmbHEdel Kids BooksAnsprechpartner: Franz JentzschMail: franz.jentzsch@edel.comKaiserstraße 14 a80801 MünchenOriginal-Content von: Edel Verlagsgruppe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162263/5181831