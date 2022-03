DJ Bayer erhält in Japan Zulassung für Kerendia

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bayer-Medikament Kerendia (Finerenon) hat in Japan die Zulassung zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes erhalten. Es gebe in dem Land schätzungsweise 13,3 Millionen Menschen mit einer chronischen Nierenerkrankung, wie der deutsche Konzern mitteilte. Finerenon wurde in mehreren anderen Ländern weltweit zur Marktzulassung eingereicht und diese Anträge werden derzeit geprüft.

March 28, 2022

