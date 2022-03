Die ersten Monate an der Börse sind für die Daimler Truck-Aktie (WKN: DTR0CK) eher enttäuschend gelaufen. Seit dem Börsengang im Dezember hat die Aktie knapp 15 % auf 25,41 Euro eingebüßt (Stand: 27.03.2022, relevant für alle Kurse). Da hat sicherlich die allgemeine Stimmung an der Börse nicht geholfen. Denn auch der DAX hat in dem Zeitraum knapp 10 % verloren. Dabei laufen die Geschäfte eigentlich sehr gut. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen die Geschäftszahlen für das letzte Geschäftsjahr bekannt ...

