Was waren das in den letzten Monaten nur für herrliche Zeiten. Die nach dem Corona-Crash im März 2020 einsetzende Rallye an den Märkten schien absolut kein Ende mehr nehmen zu wollen. Und bis Ende 2021 markierten die großen Indizes auch einen Höchststand nach dem anderen. Viele Neueinsteiger haben in dieser euphorischen Phase den Weg an die Börse gefunden. Und für die meisten von ihnen lief es bestimmt auch ausgesprochen gut mit ihren Investitionen. Doch seit Beginn des neuen Jahres hat sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...