Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) ist in der aktuellen Growth-Korrektur deutlich preiswerter als noch im Hoch. Auf einem Aktienkurs von ca. 47 Euro liegen die alten Bestmarken jenseits der 100 Euro weit entfernt. Mit einem Minus könnte die Aktie sogar attraktiv wirken. Aber was braucht es für einen Turnaround bei der Zalando-Aktie? Ich sehe drei Möglichkeiten, die allesamt eines zeigen: Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 12,5 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 1,2 ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...