Der TÜV Süd betreibt ein neues Prüflabor, um Wasserstoffanwendungen zu untersuchen. Es richtet sich ebenso an Kraftwerksbetreiber wie an Fahrzeugentwickler. Der TÜV Süd geht mit einem neuen Wasserstoff-Prüflabor an den Markt. Wie der Technische Überwachungsverein mitteilte, stellt der Einsatz des Gases hohe Anforderungen an die Bauteil- und Produktsicherheit. Dabei geht es insbesondere um Tanks, Ventile, Leitungen, Sensoren, Druckreglern, Brennstoffzellen, Stacks oder Verteilsystemen. Zu den Dienstleistungen ...

