Die Aktie von Rheinmetall hat ihre Aufwärtsbewegung auch zum Wochenstart fortgesetzt. Am Freitag war das Papier erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 200 Euro gestiegen - in der Spitze bis auf 208,60 Euro. Am heutigen Montag profitiert die Aktie von einer weiteren positiven Analysteneinschätzung.Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Rheinmetall von 210 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Da geht noch mehr", schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am ...

