7,9 Prozent - seit 40 Jahren war die Inflation in den USA nicht mehr so hoch. Die Fed reagiert wie erwartet und erhöht die Zinsen um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent. Das war jedoch noch nicht alles, bis Ende 2022 sollen weitere 6 Erhöhungen folgen. Was für viele Unternehmen eine Herausforderung darstellt, ist für die Bankenbranche ein Segen. Welche 6 US-Bank-Aktien von den steigenden Zinsen in den USA profitieren, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 13/2022 von DER AKTIONÄR. ...

