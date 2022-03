Der schwedische Batteriezellen-Hersteller Northvolt hat mit dem Bergbauunternehmen Vale Canada eine mehrjährige Vereinbarung über die Lieferung von kohlenstoffarmen Nickelprodukten geschlossen. Nähere Angaben zur Liefermenge und zum Zeitplan macht Vale in seiner Mitteilung nicht, kündigt aber eine weitere Zusammenarbeit mit Northvolt in verschiedenen Bereichen an. Um welche Bereiche es sich handelt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...