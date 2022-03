FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4000 (4680) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WICKES PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 330 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 825 (855) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 162 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 122 (131) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 667 (760) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 275 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4130 (4700) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 168 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS BIG YELLOW TARGET TO 1650 (1750) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DERWENT LONDON TARGET TO 3800 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS EUROP, BANKS TO 'NEUTRAL'. RAISES PHARMAS AUF 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 770 (810) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SHAFTESBURY TARGET TO 580 (650) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH LAND TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) PRICE TARGET 610(570)P - MORGAN STANLEY RAISES LAND SECURITIES TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W) - PRICE TARGET 900(850)P - MORGAN STANLEY RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 320 (310) P - 'OW' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 7500 (8400) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 24,90 (27,50) PENCE - 'SELL' - SOCGEN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1550 (1615) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 650 (685) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS REDROW PRICE TARGET TO 880 (910) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3200 (2800) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES AVIVA TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 480 (460) PENCE - UBS RAISES M&G PRICE TARGET TO 275 (260) PENCE - 'BUY'



