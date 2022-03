DGAP-News: Softing AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Softing AG: Softing Automotive erhält Großauftrag



28.03.2022 / 11:26

Die Softing Automotive Electronics GmbH, eine 100%-Tochter der Softing AG, hat für eines ihrer Kernprodukte, die Produktfamilie DTS (Diagnostic Tool Set), mit einem großen deutschen Premiumhersteller einen über mehrere Jahre laufenden Abschluss erzielt. Das Volumen umfasst gut 12 Mio. EUR und stellt eine signifikante Einzelbeauftragung für die Softing Automotive Electronics GmbH dar.



DTS ermöglicht die Erstellung von Diagnose und Kommunikation im Fahrzeug und wird als ein umfassendes Softwarepaket im Rahmen eines SaaS (Software-as-a-Service) den Kunden zur Verfügung gestellt. Der genannte Premiumhersteller verwendet konzernweit nur Softing DTS als Werkzeug für diese Dienste und stellt so unternehmensintern als auch im Austausch mit Zulieferern eine hohe Produktivität sicher. Über die Softing AG Softing ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Automotive Electronics, Industrielle Automatisierung und IT Networks. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit allen drei Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten.





Kontakt:

Dr. Wolfgang Trier

Vorstandsvorsitzender

