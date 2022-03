DJ VW Nutzfahrzeuge: Elektroanteil der Fahrzeuge bis 2030 bei 55%

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen Nutzfahrzeuge will die Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge in den kommenden Jahren kräftig erhöhen. "Bis 2030 werden mehr als 55 Prozent unserer Fahrzeuge in Europa Nutzfahrzeuge batterie-elektrische Fahrzeuge sein, die mit 'grünem' Strom angetrieben werden", sagte Volkswagen-Nutzfahrzeuge-CEO Carsten Intra. Im abgelaufenen Jahr lag der Anteil mit nur rund 1 Prozent. Mit dem höheren Anteil elektrischer Fahrzeuge soll in den kommendne Jahren auch die Rendite steigen.

"Wir werden 2026 schon eine Rendite von mindestens 5 Prozent erzielen", sagte Michael Obrowski, Finanzvorstand von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Möglicherweise könnte dieses Ziel auch schon eher erreicht werden. "Wir wollen in den kommenden Jahren keine Verluste mehr machen", ergänzte der Manager.

Zur Steigerung des Anteils elektrischer Fahrzeuge will das zum Volkswagen Konzern gehörende Unternehmen immer mehr Modelle mit batterieelektrischem Antrieb anbieten. "Wir werden an der Modellpalette noch einiges tun müssen, um das Ziel bis 2030 zu erreichen", ergänzte Intra während der Jahrespressekonferenz. Auch der California werde in einigen Jahren mit einem elektrischen Motor angeboten werden. "Er wird nach dem Jahr 2025 kommen, das genaue Datum werden wir noch ankündigen", ergänzte Strategiechef Ulrich Proske.

Im abgelaufenen Jahr steigerte VWN nach drei Jahren mit Umsatzrückgängen in Folge die Erlöse um 5,9 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. In Summe führte dies zu einem Turnaround beim Return on Sales - die Umsatzrendite liegt nach dem Minus von 4,9 Prozent in 2020 für das zurückliegende Jahr bei plus 0,7 Prozent. Das Unternehmen kehrte somit ein Jahr früher als ursprünglich geplant in die Gewinnzone zurück. Das operative Ergebnis lag bei plus 73 Millionen Euro nach minus 454 Millionen Euro im Vorjahr.

"Es gab im Jahr 2021 einige logische Konsequenzen aus der Marktsituation, die unser Ergebnis positiv beeinflusst haben. Dazu zählen geringere Verkaufshilfen und ein erneut sehr starkes Gebrauchtwagengeschäft", so Finanzvorstand Obrowski. Zudem sanken die Entwicklungskosten 2021 auf 602 Millionen von 1.012 Millionen Euro.

