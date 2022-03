Die am 22. Februar 2022 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JN0P9E auf eine steigende Aktie von Intel zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 25. März 2022 zum Geldkurs von 0,40 Euro und lag mit 122 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Derivat auf 0,35 Euro nachziehen. Intel Corp. (Tageschart in US-Dollar) M Urheberrecht / Bildmaterial: Wir verwenden Bildmaterial ...

