Börsianer zweifeln allerdings an der Nachhaltigkeit des heutigen Anstiegs des Aktienmarktes.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. «Die stark nachlassenden Rohölpreisnotierungen nehmen etwas Druck von der Inflationsdynamik», erklärt sich ein Analyst die Entwicklung. Der Ölpreis sinkt aktuell wegen des neuerlichen Corona-Lockdowns in der chinesischen Industriemetropole Shanghai, der zu einer geringeren Nachfrage führten dürfte...

