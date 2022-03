Für die Lulo-Mine in Angola konnte Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) zusammen mit ihren Partnern zum vierten Mal in Folge eine Erhöhung der Diamanten-Ressource bekanntgeben. Gegenüber den bisherigen Werten steigt in der aktuellen Schätzung die Ressource auf ungefähr 151.000 Karat an. Das entspricht einem Anstieg um elf Prozent.Berechnet wurde die neue Ressource wieder nach dem australischen JORC-Standard. ...

