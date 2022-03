Bei einem russischen Bombenangriff wurde ein Computer-Museum in Mariupol zerstört. Die private Sammlung enthielt mehr als 120 Retro-Computer, auch aus der Zeit der Sowjetunion. Bei einem russischen Bombenangriff auf Mariupol wurde das Computermuseum Club 8-Bit zerstört. Das gab der Betreiber Dmitriy Cherepanov auf der Facebook-Seite des privaten Museums bekannt. "Alles, was von meiner Sammlung, die ich 15 Jahre lang gesammelt habe, übrig bleibt, sind nur Fragmente von Erinnerungen auf FB-Seite, Website und Radiosender des Museums", heißt es in dem Post vom 22. März 202...

