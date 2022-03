Die Aktie von Volkswagen gibt zum Wochenstart wieder Gas. Das Papier gewinnt bis zum Mittag gut zwei Prozent auf 154,40 Euro. Volkswagen Nutzfahrzeuge legte am heutigen Montag für 2021 überraschend eine positive Bilanz vor. Zudem will man die Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge in den kommenden Jahren kräftig erhöhen."Bis 2030 werden mehr als 55 Prozent unserer Fahrzeuge in Europa Nutzfahrzeuge batterie-elektrische Fahrzeuge sein, die mit 'grünem' Strom angetrieben werden", sagte Volkswagen-Nutzfahrzeuge-CEO ...

