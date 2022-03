Hamburg/Dortmund (ots) -Anno August Jagdfeld hat heute seine Klagen gegen die SIGNAL IDUNA endgültig verloren. Herr Jagdfeld hatte vor dem Oberlandesgericht Hamm Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Dortmund eingelegt. Die Urteilsverkündung war eine schmetternde Niederlage für Herrn Jagdfeld. Der Senat hat sämtliche Anspruchsgrundlagen rundweg verneint. Obendrein hat das Oberlandesgericht eine Revision vor dem Bundesgerichtshof nicht zugelassen, was die Haltlosigkeit der Vorwürfe nochmals unterstreicht. Damit steht fest, dass die SIGNAL IDUNA keinerlei Schadenersatz an Herrn Jagdfeld zahlen wird.Herr Jagdfeld hatte Klagen mit einem Volumen von einer Milliarde Euro erhoben. Zwei Instanzen - das Landgericht Dortmund und das Oberlandesgericht Hamm - haben die Vorwürfe intensiv geprüft und festgestellt, dass sie allesamt haltlos sind. Niemand aus der SIGNAL IDUNA hat sich jemals negativ über Herrn Jagdfeld geäußert - so dass es auch niemals einen Schaden für Herrn Jagdfeld und seine Firmen geben konnte.Pressekontakt:Edzard BennmannTel.: (0231) 1 35 35 39Mobil: 0172 - 260 24 33Fax: (0231) 1 35 13 35 39E-Mail: edzard.bennmann@signal-iduna.deOriginal-Content von: SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162284/5182388