DJ Beginn des Bookbuilding-Prozesses für die gemischte Holding "Stromversorger der RS" AGfür qualifizierte Investoren - Bezogen auf 140 Mio. Euro festverzinsliche amortisierende grüne Inhaberschuldverschreibungen

Trebinje (pts019/28.03.2022/13:20) - Am 28. März 2022 eröffnen MONET BROKER AD Banja Luka als Sole Global Coordinator und CL Partners Limited als Sole Lead Manager von MH ERS (die "Emittentin") auf Euro lautende festverzinsliche grüne Inhaberschuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") Verfahren für festverzinsliche grüne Inhaberschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Prozess wird bis 17 Uhr fortgesetzt. GMT 31. März 2022.

Die Abwicklung der vorgeschlagenen Regulation-S-only-Schuldverschreibungen des Emittenten ist für den 5. April 2022 vorgesehen.

Die Bestellungen werden von der benannten Person Bojan Bundalo per E-Mail borisb@monetbroker.com oder telefonisch unter 00387 65 860 977 oder 00387 51 345 600 entgegengenommen.

MH ERS wurde am 2. Juni 1992 durch Beschluss der Nationalversammlung der Republika Srpska (Serbien) als staatliches Unternehmen gegründet. MH ERS ist ein zu 100 Prozent staatliches Versorgungsunternehmen, das sich im Besitz der Regierung der Republika Srpska befindet. MH ERS beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Strom aus Wasserkraft und Wärmequellen.

Der Beschluss der Regierung der Republika Srpska vom 7. Oktober 2021 sieht vor, "grüne Anleihen" auszugeben, um den Bau von Infrastrukturprojekten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen zu finanzieren, d.h. zwei Wasserkraftwerke, kumulierte installierte Gesamtleistung 194 MW und Jahresproduktion von 386,3 GWh.

Kein Prospekt wurde oder wird gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den zu veröffentlichenden Prospekt gebilligt und/oder veröffentlicht, wenn Wertpapiere öffentlich angeboten oder zugelassen werden Handel an einem geregelten Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltenden Fassung ("Prospektverordnung").Dieses Material wurde von MONET BROKER AD und CL Partners Limited nur zu Informationszwecken erstellt und stellt kein Angebot, keine Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren dar, und nichts hierin stellt die Grundlage für einen Vertrag dar oder Engagement was auch immer. Dieses Material stellt kein "Marketingmaterial" oder irgendeine Art von "Werbung" dar, insbesondere im Sinne von Artikel 2(k) der Prospektverordnung.

CL Partners Limited hat erklärt und zugestimmt, dass es die Schuldverschreibungen im Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Prospektverordnung und allen anderen für das Angebot geltenden Gesetzen und Vorschriften im Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich anbieten wird und der Verkauf der Schuldverschreibungen im Europäischen Wirtschaftsraum.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG IN ODER NACH KANADA, JAPAN ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AUF RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN ODER IN EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte Bojan Bundalo von Monet Broker AG Banja Luka per E-Mail: borisb@monetbroker.com oder telefonisch unter 00387 65 860 977 oder 00387 51 345 600.

Quelle: Gemischte Holding "Stromversorger der Republika Srpska" AG Trebinje

Aussender: Mixed Holding Power Utility of Republic of Srpska Ansprechpartner: Bojan Bundalo Tel.: +387 59 277 101 E-Mail: borisb@monetbroker.com Website: www.ers.ba

